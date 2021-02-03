تأكيدا لـ دوت الخليج.. فيزبريم المجري يضم لاعب الزمالك نهائيا

توصل مسئولو نادي فيزبريم المجري لاتفاق نهائي مع الزمالك، من اجل ضم يحيي خالد، لاعب فريق كرة اليد بالنادي ومنتخب مصر بعد تألق الأخير في كأس العالم لليد الماضية.

من المقرر ان يتعاقد فيزبريم مع يحيي خالد بعقد يمتد لموسيمين قابلين للتجديد أبتداء من الموسم المقبل.

وأتم مسئولي فيزبريم المجري والزمالك الإتفاق، بشأن ضم لاعب المنتخب المصري وخليفة أحمد الأحمر في الملاعب المصرية لليد بشكل نهائي قبل إنتهاء إعارة اللاعب مع النادي.

ويريد النادي المجري خطف لاعب الزمالك ومنتخب مصر يحي خالد، ظهير الفراعنة بعد الاداء الكبير للاعب، وذلك خوفا من إلتقاط أحد الأندية الكبري هذة الجوهرة كما يرأها مسئولي فيزبريم.

فيزبريم المجري يطلب التعاقد مع نجمي الأهلي والزمالك

ويعد يحي خالد أبرز النجوم الشابة في كرة اليد، ويسير علي خطى لاعب الفريق الأبيض ونفس مركزه أحمد الأحمر نجم القلعة البيضاء والمنتخب المصري.

يأتي هذا بعد طلب الفريق المجري ضم لاعب النادي الأهلي، ابراهيم المصري نجم خط دفاع الفريق الأحمر ومنتخب مصر.

وتواصل مسئولي فيزبريم مع الأهلي عبر الاتحاد المصري لكرة اليد،أمس، السبت، من أجل الحصول علي خدمات اللاعب.

وينتظر مسئولي الأهلي العرض الرسمي من النادي المجري ومن ثم تحديد مستقبل المصري مع الفريق خلال الفترة القادمة.

ترتيب منتخب مصر لليد

يذكر أن المنتخب المصري ودع بطولة كأس العالم لليد المقامة علي الملاعب المصري، بعد الخسارة أمام الدنمارك في مباراة تاريخية تحدثت عنها كل الصحف المحلية والعالمية، أنتهت المباراة بركلات الترجيح بعد أشواط إضافية.

وبعد الخروج من المونديال على يد الدنمارك ، أصبح "فراعنة اليد" يحتلون المركز السابع في الترتيب النهائي للنسخة السابعة والعشرين من كأس العالم لكرة اليد.

وأتت خسارة منتخب قطر أمام منتخب السويد في مباراة الدور ربع النهائي بنتيجة 35-22، لتمنح منتخب مصر المركز السابع، ليحتل منتخب العنابي المركز الثامن في البطولة، حيث كان المنتخب المصري سيحتل المركز الثامن في حالة وصول منتخب قطر إلى المربع الذهبي.

هذا الترتيب جاء بسبب حصول منتخب مصر على سبع نقاط في الدور الرئيسي من البطولة، احتل بها المركز الثاني في المجموعة الرابعة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل مباراة واحدة، وخسر أمام السويد بنتيجة 24-23.

وتوج المنتخب الدنماركي ببطولة العالم التي أقيمت علي الملاعب المصرية، بعد أن تغلبت علي السويد في المباراة التي جمعت الثنائي بالصالة المغطاة لإستاد القاهرة.