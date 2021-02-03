الوكالة المصرية للشراكة تجرى مباحثات مع الفرنسية للتنمية

جدة - نرمين السيد - عقد السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، جلسة مباحثات افتراضية مع مسؤولى الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، حيث تم تناول سبل التعاون فى المجالات المختلفة فى القارة الإفريقية، وذلك بمشاركة ممثل الوكالة الفرنسية بالقاهرة، ومسؤولو ملف مصر بالوكالة فى باريس، فضلاً عن ممثلو الوكالة فى عدد من دول منطقة الساحل والصحراء.





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