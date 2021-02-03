محافظ السويس ووفد الاستشعار عن بعد يبحثون مشروع استزراع 60 ألف فدان

جدة - نرمين السيد - التقى عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم الأربعاء، بمبنى الديوان العام، وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والمكون من الدكتور عبد العزيز بلال أستاذ الأراضى ورئيس شعبة التطبيقات الزراعية والدكتور السيد سعيد محمد رئيس قسم التربة والدكتورة منى الغزونى مدير مكتب المنح والمشروعات والتدريب بالهيئة.





جاء ذلك لإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروع استزراع 60 ألف فدان بنطاق المحافظة فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة مليون ونصف المليون فدان، وذلك فى حضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ. وقد تم خلال اللقاء مناقشة دور الهيئة فى دراسة أجود الأراضى، وكذلك مكان المياه الجوفية بالمنطقة، وإعداد دراسات للتراكيب المحصولية المقترحة وفقا لظروف التربة ونوع المياه الصالحة للزراعة. وأشار المحافظ، إلى توجيهات الرئيس السيسى بتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى المقدرة بـ 520 ألف متر مكعب يومى، ووجه المحافظ وفد الهيئة بضرورة بذل كل الجهود لاختيار أفضل مكان لإقامة محطة معالجة مياه الصرف الزراعى تخدم زراعة الأراضى المقترحة.

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