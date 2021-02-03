الإسكان: 170 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات بالبنية التحتية من 2018 إلى 2020

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إجمالى الاستثمارات فى مشروعات تطوير البنية التحتية من مرافق وطرق وشبكات المياه والصرف الصحى وغيرها، تكلفتها 170 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو 2018 حتى يناير 2020.





وقال فى بيانه، أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء: تبنت الوزارة رؤية شمولية لتوفر المسكن الملائم، وأعطت حيز كبير من اهتمامها لتوفير احتياجات السكان وتوفير الظرف المعيشية، وعملت على محورين، وهما تطوير المجتمعات العمرانية الجديدة وإنشاء وحدات سكنية جديدة، وتطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة".

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحور الإسكان، هناك 3 سياسات تتبعها الوزارة، وهى دعم الفئات غير القادرة، ويتمثل ذلك فى الإسكان الاجتماعى، ومساندة فئات أخرى (إسكان متوسط وغير متوسط)، وتم تنفيذ مليون و200 ألف وحدة بتكلفة 400 مليار جنيه من يونيو 2018 حتى 2020.

وتابع: وفيما يخص مشروعات الإسكان المتوسط والإسكان الفاخر، مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، تم الانتهاء من تنفيذ 41.424 وحدة بتكلفة 13 مليار جنيه، وجار تنفيذ 15.480 وحدة أخرى، بتكلفة 4.6 مليار جنيه، مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، تم الانتهاء من تنفيذ 4.032 وحدة بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وجار تنفيذ 36.248 وحدة أخرى بتكلفة 14.5 مليار جنيه، ومشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، وتم الانتهاء من تنفيذ 2.232 وحدة بتكلفة 670 مليون جنيه، وجار تنفيذ 67.696 وحدة أخرى بتكلفة 20.3 مليار جنيه.

وقال وزير الإسكان: فى المدن الجديدة، توفر الهيئة 85 ألف وحدة إسكان استثمارى بتكلفة 200 مليار جنيه، وتهدف لإتاحة وحدات سكنية مناسبة فئة فوق الموسط، ومشروعات الإسكان لم تقتصر على القاهرة الكبرى بل امتدت لتشمل أهالينا فى المناطق الصحراوية منها تنفيذ 3 آلاف مسكن بشمال وجنوب سيناء وأسوان.