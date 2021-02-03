صور.. جولة مدبولى وعدد من الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - رافق مدبولى، الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولى الوزارات المعنية، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل مدبولى، الجولة بعقد اجتماع بمقر مجلس الوزراء بالحى الحكومى، لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات المنفذة داخل الحى الحكومى.

وأكد مدبولى، أن حجم الإنشاءات فى العاصمة الإدارية الجديدة كبير وضخم، مشيراً إلى أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأهمية مراعاة كافة المواصفات فى الإنشاءات لتظهر بصورة تؤكد عظمة الدولة المصرية وعراقتها.