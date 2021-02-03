"الوطنية للحريات" تختتم تدريبها الأول عن إدارة النساء في الشأن العام

قام بالتدريب عبدالناصر قنديل، الباحث في الشئون البرلمانية والمستشار البرلماني لجريدة الأهالي، الذي حاضر حول التطور التشريعي للإدارة المحلية في دستور 2014، كما تناول البيئة السياسية الوطنية (مجلس النواب، مجلس الشيوخ، القوى السياسية)، مع تفاعل جيد مع المتدربات الذين أبدوا الاستعداد لخوض تجربة الانتخابات المحلية القادمة.



وفي اليوم الثاني، تناولت المحاضرات إدارة الحملات الانتخابية وآليات الدعاية الانتخابية وتحديد البرامج الانتخابية ووضع الرسالة والرؤية الخاصة بالمرشحات، وانتهى التدريب بمحاكاة لعملية الانتخابات المحلية من تشريعات وإدارة الانتخابات حتى ينتهي فرز الأصوات.