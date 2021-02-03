وزير الطيران يلتقي بالنائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب

التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بالنائبة غادة عجمى عضو مجلس النواب وبعض المصريين العائدين من الخارج بمقر الوزارة اليوم لمناقشة كيفية الاستفادة من الكوادر المصرية بمجال الطيران المدنى العائدة من بعض الدول العربية خلال أزمة كورونا.
فى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بالنائبة وأكد حرص وزارة الطيران على متابعة كل ما يخص العاملين المصريين بالدول العربية فى ظل اهتمام الدولة بالعمالة المصرية بالخارج باعتبارها ركنا أساسيا لتحقيق التنمية الشاملة.
وخلال اللقاء قدمت النائبة غادة عجمى الشكر الى وزارة الطيران المدنى على جهودها الكبيرة خلال نقل المصريين الراغبين في العودة إلى مصر خلال جائحة فيروس كورونا من خلال تقديم كافة التسهيلات لهم وبخاصة العاملين من خلال إرسال رحلات استثنائية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تكفل سلامة المواطنين.
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