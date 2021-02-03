وزير الزراعة يبحث معرالسفير الهولندي الجديد آفاق التعاون بين البلدين

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد هان ماروتس سفير هولندا الجديد بالقاهرة وبحث معه أفاق التعاون الزراعي بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية والري وإدارة المياه وإنتاج التقاوي واتاحة الفرصة لقطاع الزراعة المصري في الاستفادة بتكنولوجيا صناعة البذور بهولندا.

وأكد القصير على استمرار التعاون بين البنك الزراعى وبنك رابو الهولندي بالإضافة إلى استمرار عقد اجتماعات مجموعات العمل الفنيه التي تم تشكيلها من الجانبين، حضر اللقاء د. سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

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تلقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تلقى من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة التقرير الذي أعده الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة حول إجمالي ما تم تصديره من الدواجن والكتاكيت وبيض المائدة والتفريخ بعد إعلان منظمة صحة الحيوان العالمية في شهر يونيو الماضي إعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من انفلونزا الطيور.

وقال القصير ان التصدير يتم الى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا حوالي 909 طن دواجن ومشتقاتها، 32 ألف كتكوت، 3.6 مليون بيضة مائدة، 119 ألف بيضة تفريخ وأضاف القصير ان ذلك يأتي في إطار دعم وزارة الزراعة للنهوض بصناعة الدواجن التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة ووجود فائض للتصدير.

وأشار وزير الزراعة انه لاول مرة يكون لدينا حصر لمزارع الدواجن على مستوى الجمهورية بالاضافة إلى طرح اراضي استثمارية جديدة لمشروعات الدواجن في المناطق الصحراوية تؤدي إلى زيادة الانتاج كما أن الوزارة تسعى لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن تسهم في دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي واستعادة ريادة مصر في مجال تصدير الدواجن بعد أكثر من 16 عاما.