نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإسكان أمام البرلمان: حريصون على استكمال المشروعات المتعثرة منذ عشرات السنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وذلك أثناء إلقاء بيان وزارته عن مدى التزامها بتنفيذ برنامج الحكومة: إن هناك حرص تام للوزارة لاستكمال المشروعات المتعثرة التى بدأ العمل فيها منذ عشرات السنوات ولم تنتهى حتى تاريخه، وفى مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والتى بدأ تنفيذها منذ أواخر التسعينات.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن إجمالى مشروعات المياه والصرف الصحى التى تم إسنادها دون وجود تمويل مالى لها خلال الفترة 2000 – 2014، بلغ 1043 مشروع بتكلفة وصلت إلى 90 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 750 مشروعا خلال الفترة 2014 حتى تاريخه بقيمة 63.6 مليار جنيه، وجارى تنفيذ 214 مشروعا منها 24.1 مليار تنتهى عام 2022، باستثناء مشروع صرف صحى سيتم الانتهاء منهم فى 2023.

وأشار وزير الإسكان، إلى وجود لقاءات دورية مع النواب خلال يومى الثلاثاء من الأسبوعين الأول والثالث كل شهر فى الوزارة، وسيكون استقبال النواب على مدار اليوم لتلبية احتياجات النواب، وأتشرف بعرض خطة العمل للوزارة التى تعد جزء لا يتجزأ من مخرجات التنمية العمرانية مصر 2020 - 2050.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

