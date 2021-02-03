ريهام سعيد تثير ضجة على السوشيال ميديا بعد رسالتها للمتزوجات

ريهام سعيد- ارشيفية

تصدرت الاعلامية ريهام سعيد محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك جراء رسالتها للسيدات المتزوجات. ريهام سعيد تغير فكرتها عن الطلاق قالت ريهام سعيد: "زمان وأنا صغيرة كنت أقول اللى مش مرتاحة مع زوجها لازم تتطلق.. واللى مش عايشة ملكة لازم تتطلق، ومينفعش تبقى قاعدة عشان بيتصرف عليكى او ملكيش حتة تروحيها لاني اطلقت وانا عندي 20 سنة وكنت فاكرة اني بطلة". استطرد ريهام حديثها، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار": "عارفة بعد كلامي الدنيا هتتقلب عليا.. ولكن انا بغير كل الكلام الي كنت بقوله اوعي تتطلقي اوعي تمشي وراء الي يقولك كرامتك وشكلك ولو عندك أطفال لازم نوصل لحل للمشاكل غير الطلاق.. وسامحي علشان ولادك ودي تحتها 400 الف خط لان لما بيتربوا مع باباهم ومامتهم حاجة تانية خالص". منتهى القوة انك تتنازلي علشان ولادك وعقلك يبقى اكبر وتسامحي وتلمي شمل بيتك.. عرف واحدة عليكي دي نزوة سامحي وحافظي على بيتك". ريهام سعيد في مرمى الانتقادات بسبب حلقة تعرضت "سعيد" إلى العديد من الإنتقادات فور رجوع برنامجها الشهير "صبايا الخير" بسبب حلقة صيد الثعالب، كما تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العديد من الشكاوي المقدمة ضد برنامج ريهام سعيد ليتوقف البرنامج خلال فترة التحقيقات. ريهام سعيد في قالب جديد طرحت ريهام سعيد أغنية جديدة على طريقة المهرجانات، بالتعاون مع الفنانة مي كساب وزوجها مطرب المهرجانات أوكا خلال ظهورهما معها في حلقة برنامج "صبايا الخير" الأسبوع الماضي، وأكدت أنها حققت أحد أحلامها بعد خوض تلك التجربة الفنية المختلفة.

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