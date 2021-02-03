الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من حالة الطقس غدًا.."تفاصيل"

تصدرت هيئة الأرصاد الجوية محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تحذيراتها من طقس غدًا الخميس، لافتة إلى هناك حالة من عدم الإستقرار ستشهدها محافظات الجمهورية خلال الساعات القادمة.

الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدًا

أكدت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أن الطقس غدًا سيشهد هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على كافة محافظات الجمهورية باستثناء جنوب الصعيد، تصل إلى رعدية أحيانا ببعض المناطق، وتراجع واضح في درجات الحرارة، ونشاط ملحوظ لحركة الرياح.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن طقس اليوم الخميس سيكون معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوبي سيناء والصعيد، على أن يصبح شديد البرودة على كافة الأنحاء باستثناء جنوب سيناء، موضحه أن حركة الرياح نشطة على كافة المحافظات.

درجات الحرارة غدًا الخميس

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، فتسجل على القاهرة 20 درجة للعظمى و13 للصغرى، والوجه البحري 20 درجة للعظمى و13 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 18 درجة للعظمى 14 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 20 للعظمى 13 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى و12 للصغرى، وشمال الصعيد 21 للعظمى و10 درجات للصغرى، وجنوب الصعيد 23 للعظمى و11 للصغرى.

طقس اليوم الأربعاء

يشهد اليوم الأربعاء، طقسًا دافئا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا دافئا على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الغربية، دافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وفقاً لتوقع هيئة الأرصاد الجوية.



كما يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد، حسبما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية.

