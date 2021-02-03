أحمد زيدان: استهلاك الغاز الطبيعي فى إنتاج الكهرباء يساعد موارد الدولة

طالب النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة زيادة استهلاك الغاز الطبيعي، لإنتاج الكهرباء لتوفير موارد مالية للدولة، مما يساعد على نهوض الاقتصاد.

كما تطرق حديث عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد زيدان، إلى منظومة الكهرباء، وخدمات الشبكة القومية للكهرباء.

أحمد زيدان عضو مجلس النواب

وتناول حديث عضو مجلس النواب، أحمد زيدان، أيضًا ما يتعلق بضرورة توضيح كيف يتم قراءة العدادات، فى ظل زيادة العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية وربطها بمراكز التحكم.

جاء هذا خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس النواب، تعقيبا علي بيان السيد وزير الكهرباء والطاقة، ضمن مجموعة الجلسات، التي دعا إليها المجلس للاستماع لبيان الحكومة، توضيحا لالتزامها بتنفيذ البرنامج الحكومي، في الفترة من 2018 إلى2020، فى ظل تفعيل الدور الرقابي للمجلس.

وفي سياق آخر، كان النائب أحمد زيدان، قد أشاد بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وضمها لشباب من مختلف الأحزاب السياسية، على الساحة سيعطي لونا ،مختلفا للحياة النيابية في مصر، وأن تمكين الشباب من خلال إشراكهم فى الحياة النيابية واختلاف ايدولوجيتهم سيضفي تنوع في النظام التشريعي والرقابي الجديد.

هذا وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قد استقبل عددًا من الوزار