الإفتاء: التفضيل بين الأبناء فى الهبة والعطايا جائز شرعا

جدة - نرمين السيد - ذكرت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز التفضيل وعدم التسوية بين الأولاد فى الهبة، فليس هذا بمكروهٍ أو مُحرَّم شرعًا إذا كان له سببٍ، كمرض، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعى الزيادة فى الهبة.





وأكدت الدار - فى فتوى نشرتها على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم الأربعاء - أن الشخص لا يكون مرتكبًا للظلم بعدم التسوية بين أولاده فى الهبة، ولا إثم عليه فى ذلك؛ لأنه تَصَرَّف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة.

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