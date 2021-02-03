مدبولى يبحث مع وزيرى التخطيط والمالية مقترح الخطة الاستثمارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسؤولى الوزارتين.





وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة السعيد، مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادى المتوقع للاقتصاد المصرى حتى العام المالى 2023 / 2024، مقارنة بحجم النمو الاقتصادى المتوقع لعدد كبير من الدول الاخرى، حيث أظهرت المقارنة أنه بحلول العام 2024، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا يفوق نمو عدد من الاقتصادات حول العالم، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولى الصادرة فى أكتوبر الماضى.

كما عرضت الدكتورة هالة السعيد توقعات النمو الاقتصادى المصرى من خلال 3 سيناريوهات محددة للتعافى، وكذا أوضحت قيم الناتج المحلى الإجمالى المتوقع للعام المالى المقبل، وحجم الاستثمارات الكلية، والاستثمارات العامة، والاستثمارات الحكومية.

وفى سياق متصل، تطرقت الوزيرة إلى الناتج المحلى الإجمالى المتوقع حسب الأنشطة الاقتصادية، موضحة أنه من المتوقع أن تحقق بعض الأنشطة معدلات نمو ملموسة، وتضم هذه الأنشطة: الغاز، والتشييد والبناء، والمطاعم والفنادق، وقناة السويس، وخدمات التعليم والصحة.

وتناولت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، أهم المشروعات الحكومية بخطة العام المالى 2021/2022، والتى تتمثل فى مشروعات الأنفاق والكبارى، و"المونوريل"، والقطار الكهربائى، وتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، والاستمرار فى إنشاء الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية، واستكمال مشروع التأمين الصحى الشامل، ومشروعى: تبطين الترع والمصارف، والتحول الرقمى.

وفى غضون ذلك، أشارت الوزيرة أيضا إلى تطور نصيب الفرد من استثمارات الإدارة المحلية، وأظهر عرض آخر، قدمته خلال الاجتماع، زيادة استثمارات الإدارة المحلية بنسبة 410% فى 6 سنوات، خلال الفترة 2015 – 2020، وارتفعت استثمارات الإدارة المحلية بنسبة 200% خلال عامين فى الفترة من 2018-2020. وشهدت السنوات الست المذكورة تطورا ملحوظا فى نصيب الفرد بوجه عام من استثمارات الإدارة المحلية.