جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل، وإشراف زكريا هراس أمين المحافظة، ومحمود جمعة أمين التنظيم بأسوان. واستهدفت أولى فاعليات المبادرة قرى مراكز أدفو بقيادة أعضاء حزب المصريين الأحرار وبالتعاون مع المجالس المحلية. ومن المقرر تشجير 14 قرية بمساهمة مثمرة من الدكتور عمرو محمود محمد مدير عام جزيرة النباتات، ومسؤول لجنة الزراعة بأمانة الحزب بأسوان. وبدأ الحزب بتنظيف قرية الحجز بحرى بمركز أدفو، بالتعاون مع الجهات المحلية وأبناء القرية؛ كما وزع الحزب شهادات تكريم وتقدير للمسؤولين عن الإدارة المحلية وأبناء القرى المتعاونة لإنجاح المبادرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من أدفو.. المصريين الأحرار يطلق مبادرة قريتى نظيفة لتجميل وتشجير أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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