تحضيرا للقمة.. شكرى يشارك فى اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، فى اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى المنعقدة عبر الفيديو كونفرانس، وذلك فى إطار التحضير للقمة الأفريقية المقرر عقدها افتراضياً يومى 6 و7 فبراير الجارى.





وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع تناول ما مر به الاتحاد الأفريقى خلال العام المنصرم من تحديات جسيمة ارتباطاً بجائحة كورونا، حيث تم التأكيد على حرص مصر تقديم كافة أشكال الدعم لأشقائها من الدول الإفريقية لمجابهة تلك الجائحة، والعمل المُشترك من أجل حصول دول القارة على اللقاح.

وأضاف المُتحدث الرسمى، أنه تم الإشارة أيضاً خلال الاجتماع إلى إيمان مصر بأهمية استخدام المشروعات المشتركة لتعزيز التنمية الإقليمية وتحقيق الترابط بين شعوب القارة، مع الإشارة إلى أن المشروعات الواقعة تحت إطار المرحلة الثانية من خطة العمل ذات الأولوية لبرنامج تنمية البنية التحتية فى أفريقيا من المتوقع أن تلعب دوراً كبيراً فى تطوير البنية التحتية للقارة.

واختتم حافظ تصريحاته، بإبراز ما شهده الاجتماع من الإشادة بالتقدم المُحرز على صعيد عملية الإصلاح المالى والإدارى للاتحاد الأفريقى، والتأكيد على التزام مصر الثابت بتعزيز آليات العمل الإفريقى المُشترك وفقاً لأسس مدروسة تضمن سلامة واستدامة عملية الإصلاح الشامل للاتحاد وتحقق مصالح وطموحات دول القارة.