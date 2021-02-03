وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع تناول ما مر به الاتحاد الأفريقى خلال العام المنصرم من تحديات جسيمة ارتباطاً بجائحة كورونا، حيث تم التأكيد على حرص مصر تقديم كافة أشكال الدعم لأشقائها من الدول الإفريقية لمجابهة تلك الجائحة، والعمل المُشترك من أجل حصول دول القارة على اللقاح.
وأضاف المُتحدث الرسمى، أنه تم الإشارة أيضاً خلال الاجتماع إلى إيمان مصر بأهمية استخدام المشروعات المشتركة لتعزيز التنمية الإقليمية وتحقيق الترابط بين شعوب القارة، مع الإشارة إلى أن المشروعات الواقعة تحت إطار المرحلة الثانية من خطة العمل ذات الأولوية لبرنامج تنمية البنية التحتية فى أفريقيا من المتوقع أن تلعب دوراً كبيراً فى تطوير البنية التحتية للقارة.
واختتم حافظ تصريحاته، بإبراز ما شهده الاجتماع من الإشادة بالتقدم المُحرز على صعيد عملية الإصلاح المالى والإدارى للاتحاد الأفريقى، والتأكيد على التزام مصر الثابت بتعزيز آليات العمل الإفريقى المُشترك وفقاً لأسس مدروسة تضمن سلامة واستدامة عملية الإصلاح الشامل للاتحاد وتحقق مصالح وطموحات دول القارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحضيرا للقمة.. شكرى يشارك فى اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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