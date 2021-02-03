الاجتماع الثالث للجنة التعليم المسيحى للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر

أقيمت فعاليات الاجتماع فى الفترة من الأول، وحتى الثانى من فبراير الجارى، وذلك بدير الآباء الفرنسيسكان بالعمرانية، حيث تناول اللقاء أعمال اللجان المنبثقة عن لجنه التعليم وهى:
- لجنة إعداد المناهج:
عرضت اللجنة ما تم إنجازه فيما يخص الانتهاء من تحضير كتاب التعليم المسيحى للصف الأول والثانى الابتدائى، وجارى تحضير كتاب الصف الثالث الابتدائى، وكذلك أعدت اللجنة برنامجًا للفترة القادمة لتحضير باقى المراحل.
- لجنة الإعلام:
تم عرض ما أنجزته اللجنة من حيث برنامج قاعدة البيانات، والتحضير للموقع الإلكترونى للجنة، وبرنامج مسابقات الكتاب المقدس.
- لجنة إعداد الخدام:
قدمت اللجنة تصورًا حول التنسيق مع أمناء الخدمة فى الفترة القادمة، ومحاولة توحيد عرض لقاءات التعليم المسيحى على مستوى الكنيسة المحلية.
كما تناول اللقاء اقتراحات بخصوص سنة القديس يوسف، وتفعيل ذلك فى مجال التعليم المسيحى، وختم الأنبا دانيال الإجتماع بشكر الجميع على محبتهم وتفانيهم فى مجال الخدمة.
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