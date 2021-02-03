سفير مصر يسلم رئيس وزراء الكويت رسالة من مدبولى

جدة - نرمين السيد - سلم طارق القونى سفير مصر لدى دولة الكويت، اليوم الأربعاء، رسالة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء الكويتى.





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