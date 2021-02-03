وزير الاوقاف يعتمد 27 محفظًا ومحفظة متطوعين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي

في إطار التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي اعتمد معالي أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء 3 / 2 / 2021م نتيجة اختبار (27) محفظًا ومحفظة متطوعين ( المجموعة الرابعة عشر) من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي ، ليكون إجمالي من تم إجازتهم حتى تاريخه (2213) محفظًا ومحفظة , وجارِ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، وهم : م الاسم المديرية 1. إيناس سعيد علي إبراهيم الدقهلية 2. خديجة عادل السعيد الخولي الدقهلية 3. رضا محمد محمد الخميسي الدقهلية 4. شيماء محمد إبراهيم أحمد عبد الله الدقهلية 5. عائشة محمد محمود العشري الدقهلية 6. عزيزة مسعد حسن بربر الدقهلية 7. نادية محمد رمضان أبو مسلم الدقهلية 8. نيفين محمود نبيه السيد الدقهلية 9. ياسمين عبد المنعم إبراهيم الدقهلية 10. إيمان سعيد شفيق مبارك الدقهلية 11. سحر شعبان إبراهيم شعبان الدقهلية 12. صافيناز أحمد يحيى السعيد الدقهلية 13. علياء إبراهيم محمد جبر الدقهلية 14. هبة الله محسن إبراهيم محمود الدقهلية 15. رضا محمد محمود سليمان الدقهلية 16. سحر عزت عبد الفتاح الدقهلية 17. سماح علي محمد الدقهلية 18. عائشة عثمان علي الدقهلية 19. هند السيد محمد علي الدقهلية 20. سمية أحمد علي زغلول الدقهلية 21. صفاء شعبان عبد المقصود الدقهلية 22. ماجدة إبراهيم عبد الحافظ الدقهلية 23. عبد الله محمد حسن أبو زكري الجيزة 24. أسامة محسن محمود إبراهيم الجيزة 25. صدقي حسن ياقوت فرج القاهرة 26. نورهان مخيمر السيد محمود طه القاهرة 27. خديجة عبد السلام أحمد رفعت القاهرة

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