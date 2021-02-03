هيئة السكة الحديد تصدر بيانا بشأن حادث قطار اسيوط

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مرور قطار ٢٠١٠ القاهرة / اسوان علي مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية اقتحمت عربة نصف نقل مجهزة بونش، الحارة المخالفة للمزلقان وهو مغلق مما ادى الى اختراق غراب الونش الموجود على العربة كابينة جرار القطار ووفاة مساعد سائق القطار و٢ من عمال هندسة سكة متواجدين بالجرار وجارى سحب العربة من اسفل جرار القطار والاستعداد بالسكة ..

وتناشد الهيئة قائدى المركبات بكافة انواعها والافراد الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات، وعدم عبورها أثناء غلق المزلقان وأثناء مسير القطارات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.