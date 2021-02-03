وزير الخارجية ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار يتباحثان فرص التعاون الممكنة بين...

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 3 فبراير 2021، اتصالاً هاتفياً من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع "أوليفر فاريلي"، لمناقشة فرص التعاون الممكنة بين الجانبين والتعرف على المشروعات التنموية التي تنفذها مصر في شتى المجالات، والتي يتم عدد كبير منها بالتعاون مع شركات أوروبية.
وذكر السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب خلال الاتصال عن تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات التنموية مع الاتحاد الأوروبي وذلك بالتركيز على عدد من المجالات الهامة أبرزها دعم الجهود المصرية لمواجهة تداعيات انتشار "كورونا" بما في ذلك مساندة برامج توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضرراً من انتشار الفيروس، فضلاً عن دعم توجه مصر للاستفادة من برامج المساعدة الفنية المتخصصة التي تقدمها المفوضية الأوروبية من أجل تطوير قطاعات اقتصادية محددة وفقاً للأولويات المصرية.
ومن جانبه، أكد "فاريلي" أن تعزيز الشراكة مع مصر تمثل أولوية للاتحاد الأوروبي، وأن هناك استعداداً من المؤسسات الأوروبية للانخراط السريع مع مصر لتدشين مشروعات تنموية واستثمارية تعزز من المصالح المُتبادلة وتسهم في تعميق أواصر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
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