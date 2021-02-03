مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي يستقبل المنسق المقيم الجديدة...

استقبل اليوم ٣ فبراير الجاري السفير علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، المنسق المقيم الجديدة للأمم المتحدة بالقاهرة Elena Panova وذلك لتقديم صورة من أوراق اعتمادها، حيث أعربت عن سعادتها باستلام مهامها الجديدة، وتطلعها للتعاون مع كافة وزارات وأجهزة الدولة المصرية في إطار عمل مكتب المنسق المقيم، والمنوط به الإشراف على عمل كافة الجهات الأممية في مصر.
ومن جانبه رحب السفير رشدي بالمنسق المقيم الجديدة، معرباً عن تطلع الجانب المصري للتنسيق الوثيق معها ومع مكتبها في إطار التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. كما استعرض الجهود الحثيثة التي تبذلها كافة أجهزة الدولة المعنية وأولويات العمل المصرية في هذا المجال.
هذا، وأشادت المنسق المقيم الجديدة بعدد من المبادرات المصرية التنموية، واتفق الجانبان في ختام المقابلة على تكثيف التنسيق خلال المرحلة المقبلة في إطار عملية إعداد إطار التعاون الأممي مع مصر للأعوام الخمس المقبلة.
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