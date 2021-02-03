الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تجري مباحثات مع الوكالة الفرنسية للتنمية

عقد السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، جلسة مباحثات افتراضية مع مسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية AFD حيث تم تناول سبل التعاون في المجالات المختلفة في القارة الأفريقية، وذلك بمشاركة ممثل الوكالة الفرنسية بالقاهرة، ومسئولو ملف مصر بالوكالة في باريس، فضلاً عن ممثلو الوكالة في عدد من دول منطقة الساحل والصحراء.
هذا وتأتي تلك المباحثات في إطار تطلع الوكالة لإقامة علاقات شراكة وتعاون ثلاثي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في ضوء علاقات الصداقة التي تجمع البلدين والخبرات المتراكمة التي تمتلكها الوكالتين في العمل بأفريقيا.
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