رئيس وزراء الكويت يستقبل السفير المصري

استقبل سمو الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، اليوم ٣ فبراير الجاري، السفير طارق القوني سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت.
وقد استهل السفير القوني اللقاء بتسليم رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الشيخ صباح، كما تناول اللقاء بحث مُجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.
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