نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حي الأميرية يشكل لجنة لسحب الباكيات المهجورة من السوق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شكل حي المطرية برئاسة اللواء جمال عبدالناصر، صباح اليوم الأربعاء، لجنة لسحب الباكيات المهجورة من سوق الأميرية.

وأكد اللواء جمال عبدالناصر رئيس حي الأميرية في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أنه تم تشكيل لجنة لسحب الباكيات المجهورة والتي لم تسدد ديونها حتى الآن.

وأوضح "رئيس حي الأميرية" بأن هناك أصحاب باكيات لم يسددو المديونية منذ أشهر على الرغم من تحذيرهم عدة مرات.

وفي سياق أخر، قاد اللواء جمال عبدالناصر بالتعاون مع إدارة الإشغالات، حملة مكبرة على المقاهي لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اقرها مجلس الوزراء لمنع تفشي فيروس كورنا.

وقال اللواء جمال عبدالناصر، إن الحملة أسفرت عن مصادرة العديد من الشيش من مقاهي بشارع الدمياطي ومصادرتها بالمخازن المخصصة للحي.

وحذر رئيس حي الأميرية، أصحاب المقاهي من تكرار وجود الشيش، وإلا سيتعرض للمسائلة القانونية.

