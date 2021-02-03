انت الان تتابع تفاصيل خبر قرارات الحكومة المصرية التي أسعدت كل المصرين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ما هي القرارات العاجلة الجديدة؟ حيث أصدرت الحكومة المصرية عدد من القرارات التي شملت العديد من الوزارات وسنقدمها لكم في هذا التقرير.

النيابة المصرية تصدر قرارات عاجلة

قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه جارٍ التحقيق في ملف المباني المخالفة، حيث إنه يعتبر ملف في غاية الأهمية للدولة لما يمثل خطورة على المجتمع المصري.

وقد أكد خلال مداخلة تلفزيونه في أخبار عاجلة أنه قد تلقى خبر حريق عمارة الدائري. وأمر سيادة المستشار رئيس النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل، وأشار المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه ابتداء من اليوم الموافق 3-2-2021 سيتم البدء في التحقيقات، وهو ما سيكشف كل التفاصيل حول ملف صاحب العقار ومستندات العقار.

قرارات عاجلة من وزارة التعليم

حيث وجهت وزارة التعليم المديريات التعليمية بسرعة صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي وموجهي رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي على أن يتم الصرف من الاعتمادات المدرجة ببند 30-3 حافز تطوير التعليم بموازنة المديرية.

وأضافت الوزارة في القرارات العاجلة أنه بخصوص الاستفسارات الواردة بشأن صرف الحوافز بمختلف مسمياتها خلال فترة الحظر الخاصة بجائحة كورونا من مختلف المديريات التعليمية والإدارات والتي تتضمن طلب الإفادة عن ضوابط الصرف لمعلمي رياض الأطفال والموجهين، وحافز معلمي وموجهي الصفين الأول والثاني الابتدائي، وحافز الجهود غير العادية بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة والرسمية للغات التجريبية.

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات

حيث أعلنت وزارة المالية في قرارات عاجلة عن زيادة المعاشات، فقد كانت المعاشات جزءًا أساسيًا من برنامج وزير المالية الذي أعلن سعي الدولة لزيادة المرتبات والمعاشات، وتحسين معيشة المواطن لافتا أنه تم تخصيص 260 مليار جنيه مصري لصناديق المعاشات ومن المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30-6-2121 إلى مليار جنيه مصري.

وأشار محمد معيط أنه خلال 48 سنة وفقا لخطة الـ 50 سنة المقبلة إلى 45 تريليون جنيه مصري، مؤكداً سعي الحكومة لاستقرار أحوال أصحاب المعاشات وأيضا تحقيق حياة كريمة لهم.

وقد نص قانون التأمينات الذي تم تطبيقه مطلع العام الماضي بعد موافقة مجلس النواب عليه، علي زيادة المعاشات المستحقة في 30-6 من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15 %.

“نذكرك بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا خطوة بخطوة”

قرارات عاجلة عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

فقد علق محمد سعفان وزير القوى العاملة علي حوسبة مكاتب التفتيش العمالية قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بنسبة 100%. قائلاً إن هذا النوع من أنواع الشفافية الكاملة حيث يقوم المفتش من خلال المنظومة الإلكترونية بعد الانتهاء من عمله بإرسال تقرير وهذا يضمن الشفافية الكاملة في الأداء.

وعن موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة لوزارة القوى العاملة، قالت المصادر بوزارة القوي العاملة أنه من المقرر أن يتم عملية الصرف بعد الانتهاء من عملية تنقية وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة المستحقة، علي أن تبدأ عملية الصرف يوم الأحد الموافق 14 فبراير الحالي.

وأضاف وزير القوى العاملة من خلال مداخلة تليفونية علي قناة الحدث اليوم في برنامج حضرت المواطن: إنه سيقوم بتحديد التعويضات الخاصة بالعمال اللذين تغلق مصانعهم وحتى هذه اللحظة لا توجد لدينا أوراق رسمية لإجراء ضد العمال والمنشآت، مشيراً إلى أنه تحسبا للأمر بدأنا مع هيئة التأمينات بدراسة حقوق هؤلاء العمال مع انطلاق قانون التأمينات الجديد لتحديد حصولهم علي معاش من عدمه.

3 شروط للحصول على 100 جنيه إضافية على بطاقة التموين

حيث فجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مفاجأة ب 3 شروط للحصول على 100 جنيه إضافية على بطاقة التموين، حيث إن برنامج الألف يوم الأولي في حياة الأطفال يستهدف صغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتي لديهن طفلان بحد أقصى, ويتم صرف نقاط إضافية علي السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريا بالشروط الآتية:

– المتابعة الصحية.

– إجراءات التطعيم للأطفال.

– رعاية الصحة الإنجابية للنساء.

وقد استهدف البرنامج إجمال 41 ألف أم بتكلفة بلغت 56 مليون جنيه ويتم تمويل هذا البرنامج من برنامج التغذية العالمي، وقد أضافت الوزيرة خلال إلقائها بيان وزارة مجلس النواب أنه يتم دعم الأمهات خلال فترة الحمل بصرف تعويض للسيدات العاملات بالقطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير. وذلك لمدة 90 يوم تسدده الصناديق الاجتماعية.