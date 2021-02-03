لاتزال الأدخنة تتصاعد من عقار فيصل المحترق لليوم الخامس على التوالي، ما أثار حالة من الفزع بين سكان العقار الذين باتو لاحول لهم ولا قوة بعدما احترقت منازلهم.

حبس مالك عقار فيصل المحترق

حددت الجهات القضائية المختصة جلسة، غدًا الخميس، لنظر تجديد حبس مالك عقار فيصل في اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية بدون ترخيص، وتشيد بناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة، أمام قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة.

تلقت النيابة العامة الثلاثاء الموافق الثاني من شهر فبراير الجاري، محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه بوصفه صاحب عمل الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.