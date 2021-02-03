"فنكوش الكرة المصرية".. بيراميدز يسقط مجددا في الدوري أمام إنبي

حقق إنبي فوزا عريضا، علي حساب بيراميدز بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الممتاز.

ونجح إنبي صاحب الأرض في إقتناص الفوز علي حساب بيراميدز الجريح في المباريات الماضيه في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ملعب بتروسبورت بصفارة تحكيمية للحكم محمود ناجي.

أهداف بيراميدز وانبي في الدوري

أفتتح محمود وادي مهاجم بيراميدز، الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 7 من أحداث الشوط الأول، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الفريق البترولي.

وتعادل رامي صبري للفريق البترولي في الدقيقة 45، من أحداث المباراة من ركلة جزاء تحصل عليها إنبي بعد العودة للفار وتبين وقوع لمسة يد علي عمر جابر مدافع الفريق.

حلمي طولان لـ دوت الخليج: مواجهة بيراميدز في قمة الصعوبة

قلب جون أوكويي إيبوكا الطاولة علي بيراميدز وأحرز الهدف الثاني بعد كرة عرضية من مصطفى دويدار من جهة اليسار قابلها مهاجم إنبي بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت شباك الفريق السماوي.

عزز دينوبيتر جودي التقدم لصالح إنبي في الدقيقة 48 من أحداث مباراة اليوم، بعد انفراد تام بالمرمى من مهاجم الفريق البترولي، ثم قام بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك شريف إكرامي بالجهة اليسرى.

وقلص بيراميدز الفارق لثلاث أهداف مقابل هدفيين عن طريق ديجو رولان مهاجم الفريق السماوي الجديد.

وارتفع رصيد إنبي للنقطة 16 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بعد تغلبه على بيراميدز في مباراة اليوم، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من البطولة.

وأحرز مهاجمي إنبي 14 هدفا خلال المواجهات السابقة للفريق، بينما تلقى الفريق البترولي 12 هدفا ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

وتراجع بيراميدز بعد خسارة اليوم، للمركز السادس من جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، سجل مهاجمي الفريق السماوي 14 هدفا، بينما تلقى شريف إكرامي ورفاقه 12 هدف.

المقاولون العرب يتعادل مع طلائع الجيش في الدوري

علي الجانب الأخر تعادل المقاولون العرب مع طلائع الجيش بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب جهاز المدينة العسكري.

سجل أحمد سمير هدف التقدم لصالح طلائع الجيش، بعد تنفيذ صحيح لركلة الجزاء، في الدقيقة 34، وتعادل أحمد داوودا لذئاب الجبل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

أرتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 11 في المركز الثالث عشر من جدول الترتيب، بينما أحتل طلائع الجيش المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة أيضا.