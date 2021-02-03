كرم جبر من البرلمان: فتح قنوات الاتصال من شأنها الإسهام في نقل الصورة الصحيحة لمصر

أكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، أهمية فتح قنوات التواصل مع البرلمانات الدولية لاسيما المؤثرة منها من خلال الزيارات البرلمانية المتبادلة، بما يساهم في نقل الصورة الصحيحة لحقيقة الأوضاع عن حالة حقوق الإنسان داخل مصر.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام لبحث أوجة التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد علي الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

رئيس المجلس الأعلي للإعلام بمجلس النواب

وقال جبر، في كلمته، إن فتح قنوات الاتصال من شأنها الإسهام في نقل الصورة الصحيحة لمصر، وتصحيح الشائعات التي تروج حول الدولة المصرية في الخارج مع إظهار حجم الإنجازات المبذولة علي ارض الواقع.

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ويأتي إجتماع اللجنة في إطار سلسلة اللقاءات التي قررت اللجنة عقدها في إطار ضبط المنظومة للرد علي الأكاذيب التي تروج في الخارج ضد مصر، وكانت اللجنة قد استهلت إجتماعاتها في هذا الصدد بلقاء ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، فضلا عن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة للإعلام