مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم قطار بعربة نصف نقل

تصادم قطار بعربة- ارشيفية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مرور قطار ٢٠١٠ القاهرة- اسوان علي مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية. اقتحمت عربة نصف نقل مجهزة بونش، الحارة المخالفة للمزلقان وهو مغلق مما ادى الى اختراق غراب الونش الموجود على العربة كابينة جرار القطار. تصادم قطار بعربة نصف نقل أسفر الحادث الأليم، عن ووفاة مساعد سائق القطار و٢ من عمال هندسة سكة متواجدين بالجرار وجارى سحب العربة من اسفل جرار القطار والاستعداد بالسكة.

وناشدت الهيئة قائدى المركبات بكافة انواعها والافراد الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات، وعدم عبورها أثناء غلق المزلقان وأثناء مسير القطارات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات. توقفت حركة سير قطارات السكة الحديد بعد اقتحام عربة نصف نقل مجهزة بونش أثناء مرور قطار ٢٠١٠ القاهرة- اسوان علي مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية.

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