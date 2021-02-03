فيديو...مناقشات موسعة بصناعه النواب حول انتخابات اتحاد الصناعات

قال النائب معتز محمد محمود رئيس لجنه الصناعه بمجلس النواب أنه لا يعقل أن القوانين التي تحكم الصناعه في مصر منذ سنه ١٩٣٤ والقانون الأساسي الذي نتعامل عليه منذ عام ١٩٥٨ ، مؤكدا علي اعادة هيكله وتجديد القوانين بمايتماشي مع التحديث والتطوير.

وشدد على ضرورة الانتهاء من إجراء انتخابات اتحاد الصناعات في أقرب وقت، مشيرا إلي ضرورة استقدام تجارب الدول الأخرى المتقدمه صناعيا والقوانين تحقق أهداف الوزاره في التنميه.

وشدد معتز محمود خلال اجتماع اللجنه اليوم علي ضرورة اجراءا انتخابات اتحاد الصناعات مستشهدا " بان مستثمر ذهب لاتحاد الصناعات قالوا له تعالي بعد شهر " لانه ببساطه مفيش مجلس اداره لاتحاد الصناعات ، ومن المفروض ان يكون قانون لاتحاد الصناعات ينتهي ونتتخب مجلس اداره اتحاد الصناعات خاصة انه اللائحه اتاخرت سنه ونص و ضرورة إيجاد حلول مفيش مجلس اداره ومصالح الناس هنعمل فيها ايه

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وتابع معتز محمود بأن وزارة الصناعه أخذت موافقه مجلس الوزارة بتعديل بعض مواد قانون اتحاد الصناعات التي تؤدي إلى إجراء الانتخابات بأسرع وقت.