قال النائب معتز محمد محمود رئيس لجنه الصناعه بمجلس النواب أنه لا يعقل أن القوانين التي تحكم الصناعه في مصر منذ سنه ١٩٣٤ والقانون الأساسي الذي نتعامل عليه منذ عام ١٩٥٨ ، مؤكدا علي اعادة هيكله وتجديد القوانين بمايتماشي مع التحديث والتطوير.
وشدد على ضرورة الانتهاء من إجراء انتخابات اتحاد الصناعات في أقرب وقت، مشيرا إلي ضرورة استقدام تجارب الدول الأخرى المتقدمه صناعيا والقوانين تحقق أهداف الوزاره في التنميه.
وشدد معتز محمود خلال اجتماع اللجنه اليوم علي ضرورة اجراءا انتخابات اتحاد الصناعات مستشهدا " بان مستثمر ذهب لاتحاد الصناعات قالوا له تعالي بعد شهر " لانه ببساطه مفيش مجلس اداره لاتحاد الصناعات ، ومن المفروض ان يكون قانون لاتحاد الصناعات ينتهي ونتتخب مجلس اداره اتحاد الصناعات خاصة انه اللائحه اتاخرت سنه ونص و ضرورة إيجاد حلول مفيش مجلس اداره ومصالح الناس هنعمل فيها ايه
فيديو...17 فرد من عائلة نائب ......زعيم الأغلبية يكشف كارثة بتعيينات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
وتابع معتز محمود بأن وزارة الصناعه أخذت موافقه مجلس الوزارة بتعديل بعض مواد قانون اتحاد الصناعات التي تؤدي إلى إجراء الانتخابات بأسرع وقت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو...مناقشات موسعة بصناعه النواب حول انتخابات اتحاد الصناعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.