ماذا فعل موسيماني وجهازه قبل ساعات من مواجهة الأهلي والدحيل ؟ (صور)

أطمأن الجهاز الفني للأهلي علي ملعب مباراة الغد، امام الدحيل القطري، ويستضيف استاد المدينة التعليمية، اللقاء بين الفريقين ضمن مواجهات كأس العالم للأندية.
وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين فى الرابعة الا ربع عصر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة داخل مقر اقامة الفريق وذلك فى إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الدحيل.
ويتفقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجهازه المعاون واللاعبون، مساء اليوم أرضية ملعب المدينة التعليمية الذي يحتضن مواجهة الدحيل في السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
ويأتي هذا الإجراء كأمر متبع للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، حيث لا يسمح لها بالمران على ملعب المباراة مع أحقيتهم في تفقد أرضية الملعب فقط قبل المباراة بـ٢٤ ساعة.
وتغادر حافلة الأهلي مقر إقامتها اليوم فى الرابعة والنصف مساء إلى ملعب المدينة التعليمية، ويتوجه بعدها الفريق إلى ملعب جامعة قطر لخوض المران الختامي.
كما يحضر بيتسو موسيماني المدير الفني ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة فى الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة للحديث عن مواجهة الدحيل والرد على استفسارات الإعلام.
يذكر أن الأهلي يخوض مرانه الختامي في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب جامعة قطر الذي احتضن تدريبات الفريق منذ الوصول إلى العاصمة الدوحة.
ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز، في مباراة الغد، والوصول إلى أبعد نقطة في بطولة كاس العالم للأندية، التي يشارك فيها للمرة السادسة في تاريخه.
موعد مباراة الأهلي والدحيل
يستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، وذلك للمرة السادسة في تاريخه.
ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل على استاد المدينة التعليمية.
وفيما يلي نعرض مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة
الخميس 4 فبراير
4 مساء بتوقيت القاهرة
يلتقى تيجرس اونال مع اولسن هيونداي
7:30 بتوقيت القاهرة
يلتقى الاهلي مع الدحيل القطري
وفي نصف النهائي يلعب بايرن ميونخ مع الفائز من مباراة الاهلي والدحيل القطري
فيما يلعب بالميراس بطل امريكا الجنوبية مع الفائز من مباراة تيجرس اونال واولسن هيونداي.
وفي تحديد المراكز الخامس والسادس يلعب الخاسر من مباراة الاهلي والدحيل مع الخاسر من مباراة تيجرس اونال و اولسن هيونداي.
الأحد7 فبراير
5 مساء بتوقيت القاهرة
الخاسر من مباراة الاهلي والدحيل مع الخاسر من مباراة تيجرس اونال مع اولسن هيونداي
8:00 مساء
يلعب بالميراس مع الفائز من تيجرس أونال و أولسن هيونداي
الأثنين 8 فبراير
8:00 مساء
يلعب بايرن ميونخ الالماني مع الفائز من مباراة الاهلي والدحيل القطري
الخميس 11 فبراير
5:00 مساء
مباراة تحديد المركز الثالث
علي أن يكون النهائي للبطولة يوم الخميس 11 فبراير في الثامنة مساء
القنوات الناقلة للبطولة :تذاع البطولة علي 4 قنوات بي ان سبورت و تي في سبورت و ميديا سات و بي ان تي .
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