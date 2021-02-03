جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع "أوليفر فاريلى"، لمناقشة فرص التعاون الممكنة بين الجانبين والتعرف على المشروعات التنموية التى تنفذها مصر فى شتى المجالات، والتى يتم عدد كبير منها بالتعاون مع شركات أوروبية.





وذكر السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أعرب خلال الاتصال عن تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات التنموية مع الاتحاد الأوروبى، وذلك بالتركيز على عدد من المجالات الهامة، أبرزها دعم الجهود المصرية لمواجهة تداعيات انتشار "كورونا"، بما فى ذلك مساندة برامج توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضرراً من انتشار الفيروس، فضلاً عن دعم توجه مصر للاستفادة من برامج المساعدة الفنية المتخصصة التى تقدمها المفوضية الأوروبية من أجل تطوير قطاعات اقتصادية محددة وفقاً للأولويات المصرية. ومن جانبه، أكد "فاريلى" أن تعزيز الشراكة مع مصر تمثل أولوية للاتحاد الأوروبى، وأن هناك استعداداً من المؤسسات الأوروبية للانخراط السريع مع مصر لتدشين مشروعات تنموية واستثمارية تعزز من المصالح المُتبادلة وتسهم فى تعميق أواصر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى ومفوض الاتحاد الأوروبى يتباحثان حول فرص التعاون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.