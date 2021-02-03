أبو العلا يدعو لقانون جديد يحد من الإعلانات المسيئة للأمن القومى على فيسبوك

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضرورة التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات فى مجالى حقوق الإنسان والثقافة، نظرا لارتباطهم الكبير فى قضايا حقوق الإنسان.





جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام لبحث أوجة التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التى تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية.

واستشهد أبو العلا فى كلمته، بتولى رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان الفرنسى مسئولية جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، وقيامها بتقديم مشروع قانون لتقييد نشر الإعلانات الضارة للشباب والأطفال والبالغين وكذلك ما يسئ للامن القومى الفرنسى، على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لتقديم مشروع قانون مماثل له فى مصر، حفاظا على الأمن القومى المصرى.

وكان رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، أكد أهمية فتح قنوات التواصل مع البرلمانات الدولية، لاسيما المؤثرة منها من خلال الزيارات البرلمانية المتبادلة، بما يساهم فى نقل الصورة الصحيحة لحقيقة الأوضاع عن حالة حقوق الإنسان داخل مصر.

وقال جبر، فى كلمته، إن فتح قنوات الاتصال من شأنها الإسهام فى نقل الصورة الصحيحة لمصر، وتصحيح الشائعات التى تروج حول الدولة المصرية فى الخارج مع إظهار حجم الإنجازات المبذولة على أرض الواقع.