السكة الحديد للنواب: 257 مشروعا بإجمالى تكلفة 220 مليار جنيه حتى عام 2024

جدة - نرمين السيد - عرض المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خطة عمل الهيئة، موضحا أنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات السكة الحديد، بإجمالى 257 مشروعا، بإجمالى تكلفة 220 مليار جنيه حتى عام 2024، وتم تنفيذ 177 مشروعا، بإجمالى تكلفة 45 مليار جنيه، وجارى تنفيذ 52 مشروعا باجمالى تكلفة 43 مليار جنيه، ومخطط البدء فى تنفيذ 28 مشروعا بإجمالى تكلفة 132 مليار جنيه.





وأضاف رسلان فى اجتماع لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابد، أنه بالنسبة لتطوير المزلقانات، تم التخطيط لتطوير 1102 مزلقان، بالإضافة إلى تطوير نظم التحكم لـ1120 مزلقانا، بإجمالى تكلفة مليارين و548 مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من تطوير الأعمال المدنية لـ732 مزلقانا، كما تم الانتهاء من تطوير نظام التحكم بعدد 479 مزلقانا، بإجمالى تكلفة 1.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تطوير الأعمال المدنية لـ370 مزلقانا، وتطوير نظم وتطوير نظم التحكم لـ 641 مزلقانا، بإجمالى تكلفة 848 مليون جنيه.

وتابع رئيس الهيئة: كما تم التخطيط لتجديد سكة حديد أطوال 1.418 كم + 2.053 مفتاح باجمالى تكلفة 14.2 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ تجديدات بطول 500 كم، بالإضافة لـ591 مفتاحا بتكلفة 3.9 مليار جنيه، وجارى تنفيذ تجديدات بطول 100 كم، بالإضافة لـ750 مفتاحا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه.

وأضاف رسلان: "مخطط البدء فى تنفيذ تجديدات بطول 818 كم، بالإضافة لـ712 مفتاحا، بإجمالى تكلفة 7.6 مليار جنيه، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وجارى التنسيق مع الشركات المتخصصة.

كما لفت إلى أنه جارٍ تطوير الورش، بالتعاون مع الشركات العالمية الموردة للجرارات، فى ضوء خطة عمل وزارة النقل والمواصلات، وأيضا تطوير المحطات وإعادة تأهيل 180 محطة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 176 محطة، بإجمالى تكلفة 1.7 مليار جنيه، وجارٍ تحسين 4 محطات، بالإضافة لتطوير عربات نقل الركاب وتطوير عربات النوم فى القطارات، بالإضافة لتطوير عربات نقل البضائع وتم الانتهاء من توريد 131 عربة حاويات.

وأكد رسلان أنه تم إنشاء معهد لوردان، حيث يعطى شهادة فوق المتوسط، ويتم تعيين الخريجين للعمل فى هيئة السكة الحديد، حيث إنه يدرب الخريجين على العمل فى هيئة السكة الحديد، بما يتناسب مع التطورات التى تتم فى الهيئة.