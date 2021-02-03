البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية من المقر البابوى بدون حضور شعبى

جدة - نرمين السيد - ألقى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية، مساء اليوم الأربعاء، من المقر البابوى بدون حضور شعبى، ضمن الإجراءات الوقائية التى تتخذها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا.





وقال البابا تواضروس الثانى، فى كلمته خلال العظة الأسبوعية، إن الفترة الماضية أتاحت للجميع التواجد بصورة أكبر فى المنازل أكثر من المعتاد من أجل الوقاية من فيروس كورونا، وهو ما أتاح تواجد أفراد الأسرة معا فى أوقات كثيرة.

وتحدث البابا تواضروس الثانى، عن أهمية الكتاب المقدس فى حياة الأسرة المسيحية، وأنه يجب أن يكون هناك علاقة بين الإنسان والكتاب المقدس، وأن يستقى تعاليمه وحياته المعاشة من تعاليم الكتاب المقدس، لافتا إلى أن مجرد قراءة الكتاب المقدس تنقى الفكر وتدخل الغذاء الروحى للجميع.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى تصريح له، إن العظة الأسبوعية للبابا تواضروس الثانى يتم بثها من خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة COC على منصات التواصل الاجتماعى.

ويعتبر هذا الاجتماع عودة لـ"اجتماع الأربعاء" الذى توقف خلال شهر يناير بسبب أعياد الميلاد المجيد، إذ أقيم آخر اجتماع لقداسة البابا تواضروس الثانى فى يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2020.