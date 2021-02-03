صناعة النواب تطالب بإعادة هيكلة وتجديد قوانين الصناعة

جدة - نرمين السيد - وقال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: "هل يعقل أن القوانين التى تحكم الصناعه فى مصر منذ سنة 1934، والقانون الأساسى الذى نتعامل عليه منذ عام 1958؟"، مشيرا إلى أنه لابد من إعادة هيكلة وتجديد القوانين بما يتماشى مع التحديث والتطوير.
كما شدد محمود على ضرورة الانتهاء من إجراء انتخابات اتحاد الصناعات، متسائلا: "هل هناك إمكانية استقدام تجارب الدول الأخرى المتقدمة صناعيا؟ وهل القوانين تحقق أهداف الوزارة فى التنمية واللى الشعب انتخبنا من أجلها؟".
وشدد معتز محمود خلال اجتماع اللجنة، اليوم، على ضرورة إجراء انتخابات اتحاد الصناعات، مستشهدا بقوله: "مستثمر ذهب لاتحاد الصناعات قالوا له تعالى بعد شهر، لأنه ببساطة مفيش مجلس إدارة لاتحاد الصناعات، ومن المفروض أن يكون قانون لاتحاد الصناعات ينتهى ونتتخب مجلس إدارة اتحاد الصناعات، خاصة أن اللائحة اتأخرت سنة ونص، وضرورة إيجاد حلول مفيش مجلس إدارة ومصالح الناس هنعمل فيها إيه".
وتابع معتز محمود، أن وزارة الصناعه أخذت موافقة مجلس الوزارة بتعديل بعض مواد قانون اتحاد الصناعات التى تؤدى إلى إجراء الانتخابات بأسرع وقت.
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