صناعة النواب تطالب بإعادة هيكلة وتجديد قوانين الصناعة

جدة - نرمين السيد - وقال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: "هل يعقل أن القوانين التى تحكم الصناعه فى مصر منذ سنة 1934، والقانون الأساسى الذى نتعامل عليه منذ عام 1958؟"، مشيرا إلى أنه لابد من إعادة هيكلة وتجديد القوانين بما يتماشى مع التحديث والتطوير.

كما شدد محمود على ضرورة الانتهاء من إجراء انتخابات اتحاد الصناعات، متسائلا: "هل هناك إمكانية استقدام تجارب الدول الأخرى المتقدمة صناعيا؟ وهل القوانين تحقق أهداف الوزارة فى التنمية واللى الشعب انتخبنا من أجلها؟".

وشدد معتز محمود خلال اجتماع اللجنة، اليوم، على ضرورة إجراء انتخابات اتحاد الصناعات، مستشهدا بقوله: "مستثمر ذهب لاتحاد الصناعات قالوا له تعالى بعد شهر، لأنه ببساطة مفيش مجلس إدارة لاتحاد الصناعات، ومن المفروض أن يكون قانون لاتحاد الصناعات ينتهى ونتتخب مجلس إدارة اتحاد الصناعات، خاصة أن اللائحة اتأخرت سنة ونص، وضرورة إيجاد حلول مفيش مجلس إدارة ومصالح الناس هنعمل فيها إيه".

وتابع معتز محمود، أن وزارة الصناعه أخذت موافقة مجلس الوزارة بتعديل بعض مواد قانون اتحاد الصناعات التى تؤدى إلى إجراء الانتخابات بأسرع وقت.