سفارة مصر في أوسلو تعقد ندوة افتراضية حول ملف سد النهضة الإثيوبي...

عقدت سفارة مصر في أوسلو ندوة افتراضية حول ملف سد النهضة الإثيوبي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين لشرح مساعي مصر للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول والشعوب الثلاث، ولتوضيح الآثار السلبية والأضرار المترتبة على ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على دولتي المصب.

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