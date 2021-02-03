مصر و الإمارات تنظمان احتفالية بالأمم المتحدة بنيويورك إحياء لليوم الدولي للأخوة...

تنظم البعثتان الدائمتان لجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة، بالشراكة مع تحالف الأمم المتحدة للحضارات وبرعاية اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، غدا /الخميس/ بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، مائدة تفاعلية للاحتفال باليوم الدولي للأخوة الإنسانية تحت عنوان "مسار إلى المستقبل"، وذلك في إطار الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان.

وأوضح المركز الاعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أنه سيشارك في هذه الاحتفالية كل من أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة الذي سيوجه رسالة بالفيديو بهذه المناسبة، وميجيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات والسفير محمد فتحي أحمد إدريس، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، والسيدة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، والمستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، بالاضافة الى ممثلي الدول الأعضاء والقادة الدينيين والشخصيات الدينية الفاعلة والمنظمات القائمة على أساس ديني.