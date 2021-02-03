مصر تدين بأشد العبارات حادثة انفجار لغم فى سيارة للجيش التونسى

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أحمد جودة - القاهرة - أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات حادثة انفجار لغم في إحدى السيارات العسكرية التابعة للجيش التونسي، والتي أسفرت عن وفاة أربعة عسكريين تونسيين.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها لجمهورية تونس الشقيقة وللجيش التونسي ولذوي الضحايا في هذا المُصاب الأليم.

وجددت مصر استهجانها البالغ لتلك الممارسات الإرهابية الدنيئة، مشددة على ثقتها في أنها لن تُثني تونس الشقيقة عن استئصال آفة الإرهاب البغيضة ودحر داعميه. كما أكدت مصر على وقوفها التام مع تونس فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.