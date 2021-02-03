خلال لقائه سفيرنا بإسلام أباد.. رئيس وزراء باكستان يشيد بتجربة مصر التنموية

جدة - نرمين السيد - وأشاد رئيس الوزراء الباكستانى بالتطورات فيما يتعلق بالتنمية بمصر، وبصورة خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنه نموذج يُقتدى به فى كيفية تطوير وتنمية البنية التحتية والتوسع خارج إطار المدن القديمة.

وأوضح خان أن باكستان تقوم حالياً بدراسة التوسعات بالمدن الكبرى المكتظة بالسكان، كما أكد على رغبة الحكومة الباكستانية فى الاستفادة من التجربة المصرية فى الإسكان الاجتماعى.

ومن جانبه استعرض السفير الدكتور طارق دحروج، جهود البعثة المختلفة خلال العام الماضى لتعزيز التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة، ومن أهمها الجهود المبذولة لإنشاء معهد أزهرى بباكستان، بالإضافة إلى استمرار التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية بكلا الدولتين لتعزيز التعاون فى مجال الاسكان الاجتماعى المتوسط وتطوير البنية التحتية بالمدن والجزر الباكستانية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجارى بين البلدين والذى يستدعى تطوير الآليات المؤسسية ذات الصلة، فضلاً عن تطوير التعاون الثنائى الثقافى والعلمى.