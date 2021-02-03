بحضور جمعة..انطلاق دورة الإعلام الدينى والتحديات المعاصرة بعد غد بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تنطلق بعد غد الجمعة دورة "الإعلام الدينى والتحديات المعاصرة" بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة، ووكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الدكتور أسامة العبد، بمدينة شرم الشيخ.





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