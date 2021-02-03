مدبولى يتابع إجراءات مسح القرى لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالريف

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يتم تحديث كافة البيانات الخاصة بالقرى المصرية والخدمات المتوافرة بها واحتياجاتها، فى ظل بدء الحكومة حالياً تنفيذ المشروع القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة ستعمل على الاستفادة من هذه المبادرة الرئاسية فى تحديث البيانات الخاصة بالقرى المصرية، وهو ما يُساعد فى وضع الخطط التنموية المختلفة، كما عرضت جانباً من جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".

وأوضحت الوزيرة أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أجرى أول مسح عن خصائص الريف المصرى بأسلوب الحصر الشامل عام 2015.

ويهدف مسح عام 2020 إلى تحديد التطورات التى طرأت على حالة التنمية فى هذه القرى خلال السنوات الخمس السابقة، مشيرة إلى أنه قد شمل المسح 4658 قرية، تشمل جميع قرى المحافظات الريفية.

ولفتت إلى أن المؤشرات عكست ارتفاعا فى نسب القرى التى يتوافر بها وحدات صحية، ومدارس بعد توجيه الدولة 19.5 مليار جنيه نتج عنها إنشاء نحو 60 ألف فصل بقرى الريف المصرى، وزيادة عدد القرى المغطاة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، نتيجة توجيه الدولة نحو 18 مليار جنيه كاستثمارات حكومية فى مشروعات الصرف الصحى بالقرى بطاقة 808 آلاف م3/يوم، وكذلك التطور الإيجابى فى خدمات الكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات وغيرها من الخدمات الأساسية للمواطنين.

وعرضت الوزيرة أولوية التدخلات المطلوبة فى الريف المصرى خلال الفترة المقبلة، ومن بينها شبكات الصرف الصحى، والمدارس، ورصف الطرق، وإنشاء الجسور، وإنشاء الوحدات الصحية، والمخابز، وفصول محو الأمية، ومراكز الشباب، والتخلص من المخلفات، وتحسين حالة الترع والمصارف.

وخلال الاجتماع، استعرض خيرى بركات نتائج المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلى، الذى قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى إطار مبادرة إجراء مسح خصائص الريف المصرى باسلوب الحصر الشامل، والذى تم تنفيذه فى عام 2015.

وقد ساهم المسح فى إظهار صورة كاملة للريف واحتياجاته، والتى بدورها ساعدت فى إعداد خطة الدولة ووضع الأولويات للنهوض بها.

وفى هذا السياق، تمت الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا المسح للمرة الثانية خلال عام 2020، للوقوف على التطورات التى حدثت فى هذه القرى خلال السنوات الخمس، وكذلك تم تنفيـذ هذا المسح للمرة الأولى على مستوى الأحياء بالإضافة إلى القــرى.

وتتمثل أهداف المسح فى رصد الواقع الفعلى للمجتمع المحلى، من حيث الخصائص وحالة البنية التحتية من كهرباء، ومياه، وصرف صحى، وتعليم وكذلك رصد أهم التغيرات التى طرأت على المجتمع المحلى فى السنوات الخمس الأخيرة، والتعرف على الاحتياجات التنموية الحالية بالقرى والأحياء والجهات المسئولة عنها للعمل على تنفيذها ومتابعتها.

واستعرض خيرى بركات، أهم مؤشرات الخدمات بالقرى فيما يتعلق بوسائل الانتقال الشائعة، وحالة الطرق الرئيسية، والأسواق المتواجدة بالقرى، وطبيعة الأنشطة الاقتصادية بها، وحالة المبانى من حيث الرطوبة "نشع المياه"، والتعديات على الطريق الرئيسى للقرية، وحالة الترع والمصارف، كما استعرض أيضا مؤشرات البنية التحتية، من حيث اتصال القرى بشبكة الكهرباء العامة، وحالة استقرار التيار الكهربائى، وتوصيل الغاز للقرى، ومصادر المياه، ومدى تكرار انقطاع مياه الشبكة العامة، وأعداد القرى المستفيدة وغير المستفيدة من خدمات الصرف الصحى، وكذلك القرى التى تستفيد من شبكة التليفون الأرضى، والمناطق التى لا يوجد بها.

وتضمنت المؤشرات أيضا أعداد المدارس بمراحلها المختلفة، وكذلك الحضانات ووحدات محو الأمية، وفى المجال الصحى، تمت الإشارة إلى أنه تم رصد نسبة القرى على مستوى الجمهورية التى يوجد بها وحدات صحية، وكذلك تم رصد أعداد الجمعيات الأهلية والخدمات التى تقدمها هذه الجمعيات بالقرى.