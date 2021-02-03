جدة - نرمين السيد - وقال البابا فى مقدمة قداسته فى الاجتماع: "كل سنة وحضراتكم طيبين وعودة هذا الاجتماع الأسبوعى يوم الأربعاء وكان من غير حضور للشعب وذلك من ضمن الإجراءات التى نأخذها بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو إجراء للحفاظ على الحياة، توقفنا خلال شهر يناير الماضى وذلك بسبب الأعياد والمناسبات وعدنا من أول شهر فبراير وامتدادًا بنعمة المسيح فى الأسابيع القادمة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس: الاجتماع توقف خلال يناير بسبب الأعياد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.