مصر تدين حادثة انفجار لغم فى سيارة للجيش التونسى

جدة - نرمين السيد - وأعربت مصر، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، عن خالص تعازيها لجمهورية تونس الشقيقة وللجيش التونسى ولذوى الضحايا فى هذا المُصاب الأليم. وجددت مصر استهجانها البالغ لتلك الممارسات الإرهابية الدنيئة، مشددة على ثقتها فى أنها لن تُثنى تونس الشقيقة عن استئصال آفة الإرهاب البغيضة ودحر داعميه. كما أكدت مصر على وقوفها التام مع تونس فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

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