وكيل النواب عن مشروعات الإسكان: ما يحدث الآن رسالة عصرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العمرانية.

ووجه أبو العينين، التهنئة للقيادة السياسية والحكومة، على النهضة الحضارية التى تشهدها مصر، قائلا: كنت رئيس لجنة الإسكان من 20 سنة ورأيت فرق كبير فى التخطيط، وتابع: فى السابق كانت تتحول المجتمعات الجديدة إلى مدن أشباح بسبب تأخر دخول المرافق، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن رسالة عصرية تجعل كل مصرى يفتخر بها.

وأشار أبو العينين، إلى أن كل مليون وحدة سكنية تضيف للناتج القومى تريليون جنيه، فضلا عن القيمة المضافة للأراضى التى تعمل على زيادة أسعارها، مؤكدا أن إنجازات 7 سنوات فى قطاع الإسكان والمرافق حقق 7 تريليون جنيه قيمة مضافة.

وقال: بحثنا عن بدائل المياه من خلال عمليات التحلية، يؤكد أننا فى مرحلة الفقر المائى وهو رسالة للعالم ولكل من يكتبون ضد مصر.

وطالب أبو العينين، بضرورة مواجهة البيروقراطية فى وزارة الإسكان، لاسيما وأن هناك تأخير وبطء فى تنفيذ بعض المشروعات، الأمر الذى يتطلب وجود نظام جديد لتقييم الآداء أولا بأول.

ودعا وكيل مجلس النواب، إلى أهمية أن يكون هناك بحث عن مصادر بديلة لتمويل مشروعات الإسكان، خصوصا وأن مواد البناء تزداد أسعارها من وقت لآخر، مشيرا إلى أن المشترى لا يستطيع تحمل أعباء إضافية.

وأشار إلى أن مشاركة بعض المطورين فى المشروعات أمر فى منتهى الأهمية فيما يتعلق بتوفير التمويل، مشددا على أهمية فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبى بطرق غير تقليدية.