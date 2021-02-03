محلية النواب تطالب وزارة الإسكان بالرد على 7 استفسارات

جدة - نرمين السيد - طالب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، الرد على أسئلته فى غضون 15 يوما، وفقا لنص المادة 87 من اللائحة الداخلية للمجلس، مطالبا بمراجعة أسعار التصالح فى المدن الجديدة.





وعرض السجينى الأسئلة والتى تضمنت التالى:

1-عدد العقود والقرارات الوزارية وتراخيص المبانى التى أصدرتها أجهزة المدن التى تقع تحت ولاية كل من التكتلات التى يطلق عليها الأراضى المضافة؟ مثل الحزام الأخضر بـ 6 أكتوبر والطلائع بطريق الإسماعيلية / أحمد عرابى بالعبور وغيرها، وذلك منذ إصدار القرار الجمهورى بتغيير النشاط الجمهورى وتحديد الإحداثيات.

2- إجمالى المبالغ التى قام كل من "جهاز مدينة 6 أكتوبر - الشيخ زايد - العبور" بتحصيلها من تاريخ التعامل مع المواطنين فى تلك الأراضى خلال الثلاث سنوات المنقضية؟ وكان واجبا أن تدخل خزانة الدولة مليارات بشكل مباشر غير الاستثمار غير المباشر.



3- الأسباب التى أدت إلى التأخير فى تعليق فلسفة ونص القرار الجمهورى الصادر برقم 77 بتاريخ 2017.

4-عدد الموظفين المخصصين بكل جهاز مدينة للتعامل مع تلك الملفات وآلية الوزارة فى التعامل مع عدم كفاية الموظفين.

5-الاحتياجات المادية والبشرية المطلوبة لدعم أجهزة المدن لسرعة التفاعل والتعامل مع الملفات.

6-عدد طلبات التصالح على المخالفات التى تقدم بها قاطنى المدن الجديدة وإجمالى المبالغ المسددة ومقارنة تلك الطلبات المقدمة بالمقيد بدفاتر أجهزة المدن من مخالفات سواء المحرر بها محاضر أو المبنية بخرائط التغيرات المكانية "كل مدينة على حدة".

7-المبالغ المحصلة خلال الأربع سنوات من صدور القانون المنقضية ومقارنة تلك الطلبات وإجمالى المبالغ بالحالات الفعلية على الأرض وذلك فى المنطقة الواقعة بين الكيلو 34 حتى كيلو 10 غرب وخط کنتور 200 جنوب بالساحل الشمالى ولاية جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد السجينى، أنه يطلب هذه الطلبات لأن الأرقام كاشفة، متابعا: يعلم وزير الإسكان ثقتى فيه لكن الوزارة مثقلة ويظن البعض أن ملفات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنحصر آثارها فيما جاء بمسماها.

وقال السجينى: لقد أثبت التاريخ وعلمتنا الدروس المستفادة أن ترهل قطاعات تلك الوزارة تمتد وتنصرف إلى جميع مجريات حياتنا من انعكاس أثر على الثقافة والوعى والأمن والصحة والاقتصاد، مطالبا مؤسسات الدولة بأن تنظر لدراسة مقترح ضم ملف الإسكان إلى وزارة التنمية المحلية وذلك للاتساق والتكاملية فى الاختصاصات.