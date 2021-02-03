الخارجية: شكرى أجرى اتصالا بنظيره الإريترى للإفراج عن الصيادين المحتجزين

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكرى أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإريترى عثمان صالح للتأكيد على اهتمام مصر بالإفراج عن الصيادين المحتجزين فى أسرع وقت فى إطار العلاقات التى تجمع البلدين، ولمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم وحسن معاملتهم وتمتعهم بالرعاية على ضوء العلاقات الأخوية التى تربط بين البلدين.





وأضاف المتحدث الرسمى، وفقا لبيان صحفى، أن وزير الخارجية قام بتوجيه السفارة المصرية فى أسمرة بالاستمرار فى مواصلة جهودها الحثيثة والمكثفة لمتابعة التطورات المتعلقة بأوضاع الصيادين المصريين المحتجزين والتنسيق مع السلطات الإريترية بشأن إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن. وعلى صعيد آخر، وبناء على تكليفات وزير الخارجية، عقد القطاع القنصلى بوزارة الخارجية اجتماعاً تنسيقياً مع الجهات الوطنية لاستعراض التطورات المرتبطة باحتجاز الصيادين المصريين فى إريتريا بصفة خاصة، ولمناقشة الإجراءات والإرشادات اللازمة والتى من شأنها تجنيب المواطنين المصريين التعرض لمثل تلك الوقائع.

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