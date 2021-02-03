صور|مديونيتهم 62 مليون.. إزالة مبان مخالفة بنادى التطبيقيين بالإسكندرية

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ووجه الشريف رئيس حى شرق، بالتصدى لأى محاولات بناء مخالف لأى نادى أو منشأة على الكورنيش، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشدد المحافظ على مسئولى نادى التطبيقيين بسداد 25٪ من إجمالى قيمة المديونية المستحقة على النادى للمحافظة خلال 15 يوم وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن نادى التطبيقيين لم يقم بسداد حقوق المحافظة منذ عام 1978 ما أدى إلى تراكم المديونية عليهم، ليصل إجمالى المبلغ إلى 62 مليون جنيه.
وأكد المحافظ على ضرورة تسديد كافة حقوق الدولة والمواطن السكندرى، لتعظيم موارد الدولة واستغلالها فيما يخدم أهالى الإسكندرية ويحقق الصالح العام.
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