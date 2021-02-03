صور|مديونيتهم 62 مليون.. إزالة مبان مخالفة بنادى التطبيقيين بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ترأس اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مخالفة على مساحة 450 مترا بنادى التطبيقيين بشاطئ سابا باشا بكورنيش الإسكندرية.





ووجه الشريف رئيس حى شرق، بالتصدى لأى محاولات بناء مخالف لأى نادى أو منشأة على الكورنيش، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد المحافظ على مسئولى نادى التطبيقيين بسداد 25٪ من إجمالى قيمة المديونية المستحقة على النادى للمحافظة خلال 15 يوم وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن نادى التطبيقيين لم يقم بسداد حقوق المحافظة منذ عام 1978 ما أدى إلى تراكم المديونية عليهم، ليصل إجمالى المبلغ إلى 62 مليون جنيه.

وأكد المحافظ على ضرورة تسديد كافة حقوق الدولة والمواطن السكندرى، لتعظيم موارد الدولة واستغلالها فيما يخدم أهالى الإسكندرية ويحقق الصالح العام.