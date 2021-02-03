أخبار مصرية

صور|مديونيتهم 62 مليون.. إزالة مبان مخالفة بنادى التطبيقيين بالإسكندرية

0 نشر
الإسكندرية - هشام وليد 2021-02-03 20:27 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

جدة - نرمين السيد - ترأس اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مخالفة على مساحة 450 مترا بنادى التطبيقيين بشاطئ سابا باشا بكورنيش الإسكندرية.

ووجه الشريف رئيس حى شرق، بالتصدى لأى محاولات بناء مخالف لأى نادى أو منشأة على الكورنيش، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد المحافظ على مسئولى نادى التطبيقيين بسداد 25٪ من إجمالى قيمة المديونية  المستحقة على النادى للمحافظة  خلال 15 يوم وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن نادى التطبيقيين لم يقم بسداد حقوق المحافظة منذ عام 1978 ما أدى إلى تراكم المديونية عليهم، ليصل إجمالى المبلغ إلى 62 مليون جنيه.

إزالة مبان مخالفة بنادى التطبيقيين بالإسكندرية

وأكد المحافظ على ضرورة تسديد كافة حقوق الدولة والمواطن السكندرى، لتعظيم موارد الدولة واستغلالها فيما يخدم أهالى الإسكندرية ويحقق الصالح العام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور|مديونيتهم 62 مليون.. إزالة مبان مخالفة بنادى التطبيقيين بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا