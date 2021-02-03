الرئيس السيسي يستجيب لعلاج شاب يعاني من ورم في الوجه

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى حالة السيد أحمد صرصار، البالغ من العمر 25 عاما، والذي يعاني من مرض نادر يطلق عليه «وحمة دموية»، في خده الأيسر، والتي تسببت له في ورم كبير، أحيانا ينزف من الدماء فجأة حال تعرضه إلى ضغط عصبي أو حزن شديد، ولا يعيش «السيد» حياة طبيعية كباقي أقرانه، فهو حبيس غرفته، يرفض الخروج أو استقبال الزوار خشية من أن يراه أحد ويتنمر به، كما أصبح يخجل من وجهه.

جاء ذلك استجابة بعد عرض قصته في برنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد.